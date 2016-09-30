МИД Нидерландов отчитал посла России за критику доклада по MH17

Посол России в Гааге был вызван в МИД Нидерландов для дачи объяснений по поводу критики результатов расследования катастрофы MH17 со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters.

28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвзятыми выводы международной комиссии.

«Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?» — заявила Захарова.

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что подобная реакция «ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость» следователей.

«Российскому послу сообщили, что такая необоснованная критика неприемлема», — цитирует агентство заявление МИД Нидерландов.

Заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» Эдуард Басурин заявил, что считает бессмысленными обвинения в причастности к крушению малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.

Он предположил, что предположил «Боинг» мог быть сбит из комплекса, находящегося на вооружении украинской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил вызов российского посла в МИД Нидерландов, пишет РИА Новости.

Он заявил, что диалог — это всегда хорошо.

«Безусловно, глава нашего представительства дипломатического в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли», — отметил Песков.