Глава ПФР заявил о потере россиянами 21,2 млрд рублей в НПФ

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о потере россиянами с начала 2015 года в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) более 21 миллиарда рублей, передает ТАСС.

По словам Дроздова, граждане потеряли около 21,2 млрд рублей, потери государство за этот же период составили 71,2 млрд рублей. Такую сумму Центробанк был вынужден перечислить на счета граждан в Пенсионном фонде взамен утраченных в НПФ. Он добавил, что, возможно, что-то вернется ЦБ за счет реализации имущества закрывшихся НПФ.

Ранее в рамках правительственного часа в Совете Федерации вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует социальные вопросы в российском правительстве, заявила, что с начала прошлого года россияне дополнительно потеряли 74,5 млрд рублей в накопительной системе. Из этих данных она сделала вывод о том, что государственная финансовая система не готова к работе с деньгами граждан.

Позже Центробанк выступил с опровержением этой информации. В пресс-службе заявили, что действующая в стране система гарантирования пенсионных накоплений обеспечивает россиянам компенсацию уплаченных ими взносов по номиналу.