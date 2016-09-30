Обама и Меркель осудили «варварские» авиаудары России в Сирии

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили по телефону ситуацию на Украине и в Сирии. Отчет об этом разговоре представлен на официальном сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что оба политика «решительно осудили варварские авиаудары российского и сирийского режимов по восточному Алеппо, в районе, заполненном сотнями тысяч мирных жителей, половина из которых дети».

Меркель и Обама возложили на Россию и официальный Дамаск «особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии», а также за обеспечение доступа гуманитарной помощи ООН к осажденным и труднодоступным районам страны.

Лидеры двух стран также подтвердили, что поддерживают «нормандский формат» урегулирования конфликта на Украине. «Президент США Барак Обама выразил решительную поддержку "нормандской группе" во главе с Германией и Францией в части достижения прогресса в части реализации минских соглашений», — подчеркивается в сообщении Белого дома.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала действия сил Сирии и России подарком для террористических группировок региона. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ США от сотрудничества с Россией в борьбе с террористами в Сирии лучшим подарком группировкам боевиков.