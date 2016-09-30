В Минэкономразвития высказались против введения «налога на тунеядцев»

Заместитель главы Министерства экономического развития РФ Олег Фомичев рассказал о негативном отношении к налогу на трудоспособных, но не работающих граждан России за использование социальной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, честно говоря, отрицательно относимся», — сообщил Фомичев.

Также замглавы отметил, что Минэкономразвития не видело последней версии этого законопроекта, а последний раз он обсуждался примерно год назад.

Ранее вице-премьер Ольа Голодец рассказала о возможном принятии закона, который обяжет неработающих трудоспособных граждан делать отчисления в бюджет РФ. Однако кабинет министров заверил, что такой проект не рассматривается в настоящее время ни в самом правительстве, ни в министерстве труда.

Заведующая лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Гайдара Наталья Корниенко рассказала о трудностях введения налога, в частности неготовности самих регионов к его последствиям.