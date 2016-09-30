30 сентября 2016, 13:43
Силуанов подтвердил заморозку пенсий еще на год
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что заморозка пенсионных накоплений, скорее всего, будет продлена только на год. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что бюджет на 2017-2019 года верстается с учетом того, что накопительная част пенсий в ближайшие три года формироваться не будет. Он также высказала предположение, что накопительная часть будет полностью отменена.
В 2014 правительство впервые заморозило пенсии. Таким образом власти сэкономили деньги для отчислений на текущие выплаты пенсионерам.
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