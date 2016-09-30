Бывшего президента Израиля Шимона Переса похоронили в Иерусалиме

В Израиле завершилась церемония прощания с девятым президентом Израиля Шимоном Пересом, сообщает Reuters.

Проститься с бывшим президентом приехали официальные представители более 70 стран мира и десятки тысяч граждан. Валентина Матвеенко, спикер Совета Федераций, представила Россию.

Переса похоронили на главном национальном кладбище в Иерусалиме, рядом с могилами руководителей Израиля.

«Когда отца спросили, какую надпись он хотел бы на своем надгробье, он без промедления ответил: "Умер слишком молодым"», — рассказал сын Шимона Переса Йони (цитата РИА Новости).

«Именно это, дорогой папа, я чувствую сейчас: ты ушел слишком рано. Ты мог бы еще столько сделать», — добавил он.

Перес скончался 28 сентября 2016 года после перенесенного инсульта. Ранее медики сообщили о резком ухудшении состояния бывшего президента, искусственно находившегося в коме и заявили, что надежды на его спасение нет.

Шимон Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 годы.