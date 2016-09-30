Песков рассказал о главном результате российской операции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным достижением российских спецопераций в Сирии недопущение контроля Дамаска террористами. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Констатировать можно одно: учитывая, что ИГИЛ, "Аль-Каеда" и "Нусра" (запрещенные в России террористические организации — ред.) не сидят в Дамаске, — это, наверное, главный позитивный итог той поддержки, которую наша авиация оказывает легитимным вооруженным силам Сирии», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что президент России Владимир Путин не озвучивал возможные сроки окончания операции в Сирии.

Напомним, что военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года с целью оказания помощи в борьбе сирийской армии с террористами.