В Кремле ответили на предложение Кудрина отложить исполнение «майских указов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не принималось решения относительно переноса сроков исполнения «майских указов» президента РФ, сообщает «Интерфакс».

«Никаких решений на этот счет пока не принималось. И какого-либо иного видения на счет майских указов президент Путин не высказывал», — заявил Песков в ответ на высказывание заместителя председателя Экономического совета при президенте России Алексея Кудрина.

Ранее сообщалось, что выступая на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», Кудрин призвал отложить повышение зарплат бюджетникам до 2020 года. «Этот опасный маневр я бы отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас, с учетом того, что экономика пока падала и у нас рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только в мере наращивания расходов», — пояснил он. По данным Алексея Кудрина, для увеличения зарплат бюджетникам государству придется затратить на 300-500 млрд рублей больше, чем ранее.