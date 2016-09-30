ИГ выпустило пособие по отравлению водопроводов в ЕС и СНГ

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) разработали пособие об отравляющих веществах, которые могут быть использованы для отравления водопроводных систем в городах, сообщает Life со ссылкой на источник в МВД.

В пособии описаны разные виды ядов, в том числе те, которые можно приготовить в домашних условиях, а также сильнодействующие медицинские препараты. Также указано, как именно с помощью этих веществ можно отравить питьевую воду в водопроводе.

Спецслужбам удалось установить, что боевики намереваются добавить ядовитые вещества в системы водоснабжения многоквартирных домов в крупнейших городах Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Этим будут заниматься «террористы-одиночки», которые уже покинули зону боевых действий и вернулись в свои государства.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, экстремистские группировки в Сирии могут воспользоваться «вакуумом власти», если продолжится гражданская война. По его словам, это может повлечь «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам». Представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны заявила, что эти высказывания «больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата».