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30 сентября 2016, 20:19
Латвия Литва нефть Россия экспорт Эстония

Потеря транзита нефти из РФ обойдется Прибалтике в 1 млрд евро

Танкер с нефтью у причала
Танкер с нефтью у причала
wikipedia.org

Представители партии «Латвийское объединение регионов» инициировали на состоявшемся сегодня заседании парламента республики обсуждение вопроса о минимизации убытков, которые понесут порты страны из-за прекращения сотрудничества с Россией, передает RT.

По предварительным данным, потери в постоянной прибыли портов могут превысить 1 млрд евро — после того как в 2018 году Россия полностью прекратит экспортировать нефтепродукты через прибалтийские республики, переориентировавшись на свои собственные порты (в частности, Новороссийск, Приморск и Усть-Лугу).

Латвия от этих перемен пострадает первой, поскольку ее порты — Рижский и Вентспилсский — традиционно участвовали в экспорте российского черного золота, и эта статья дохода была весомой в структуре их прибылей. В последние годы Россия более активно сотрудничала именно с Латвией, отдавая ей предпочтение по сравнению с Эстонией и Литвой.

Рижский порт, как сообщили в его пресс-службе, намерен переориентироваться на азиатский рынок, включая сотрудничество с Китаем.

В общей сложности в Прибалтике шесть крупных портов, каждый из которых после потери российского экспорта потеряет в среднем по 300 млн евро в год — то есть всего более 1 млрд евро.

Экономический аналитик из Латвии Александр Бутшковски отмечает, что для прибалтийских портов прекращение сотрудничества с Россией повлечет за собой еще и вынужденное сокращение рабочих мест, которое может спровоцировать всплеск безработицы.

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