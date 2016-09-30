СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей «Правого сектора»

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УКРФ (деятельность экстремистской организации) в отношении лидеров «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в России). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России, совместно с ФСБ и МВД получило доказательства причастности к данному преступлению лидеров организации: Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко, Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского и других лиц.

«Установлено, что образованный Дмитрием Ярошем в 2013 году «Правый сектор» взял за основу взгляды радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма, при этом целью организации стало «оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии», а по сути, оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Правый сектор» вошли представители других праворадикальных движений и в настоящее время организация насчитывает более 5000 боевиков. Они систематически совершает преступления против России и ее граждан, а также выступают с призывом войти в их ряды.

СКР отмечает, что Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, Скоропадский продолжают свою деятельность «по молчаливому одобрению» руководства Украины. При этом, «Правый сектор» имеет своих представителей в странах Европы и Северной Америки.