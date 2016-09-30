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30 сентября 2016, 17:06
астрономия жизнь вне Земли

Астрономы нашли «звездный кокон» в Большом Магеллановом облаке

Горячее молекулярное ядро, открытое в Большом Магеллановом Облаке
Горячее молекулярное ядро, открытое в Большом Магеллановом Облаке
Илл.: ESO

Японские астрономы при помощи телескопа ALMA обнаружили горячее и плотное облако, состоящее из сложных молекул, которое коконом окружает новорожденную звезду, сообщается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории. Горячее молекулярное ядро такого типа впервые найдено вне Галактики Млечного Пути, и оказалось, что его химический состав очень отличается от подобных объектов в Галактике. Это может свидетельствовать о гораздо большем, чем до сих пор было принято считать, разнообразии химических процессов во Вселенной.

Группа японских исследователей воспользовалась радиотелескопом ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) для наблюдений массивной звезды ST11 в Большом Магеллановом Облаке. Эта молодая массивная звезда принадлежит классу «молодых звездных объектов» (Young Stellar Object). Сейчас объект выглядит одиночной звездой, но он вполне может впоследствии оказаться компактным звездным скоплением или кратной звездной системой.

Астрономы зарегистрировали излучение различных молекулярных газов, которые образуют сравнительно горячую и плотную компактную молекулярную область вокруг только что загоревшейся звезды ST11. Вне Млечного Пути такие объекты – горячие молекулярные ядра – никогда еще не наблюдались. Они обычно имеют относительно небольшой размер, диаметром менее 0,3 светового года, и плотность более тысячи миллиардов молекул на кубический метр (что намного ниже, чем плотность земной атмосферы, но выше, чем плотность межзвездной среды). Также эти ядра очень теплые, теплее –173 градусов Цельсия, то есть, как минимум на 80 градусов теплее стандартного молекулярного облака при той же плотности. Горячие ядра формируются на ранних стадиях эволюции массивных звезд и играют ключевую роль в образовании сложных химических соединений в космосе.

Такаси Симониси (Takashi Shimonishi), астроном из университета Тохоку в Японии и главный автор работы, утверждает: «Первая регистрация внегалактического горячего молекулярного ядра демонстрирует огромный потенциал нового поколения телескопов для изучения астрохимических явлений вне Млечного Пути». Наблюдения, выполненные на ALMA, показывают, что химический состав обнаруженного в Большом Магеллановом облаке ядра очень отличается от состава подобных объектов в Млечном Пути. В нем наиболее заметны признаки наличия таких молекул, как двуокись серы, окись азота, формальдегид, а также обычной повсеместно встречающейся космической пыли. Но некоторые органические соединения, например, метанол, представлены необычайно слабо, в то время, как в ядрах, наблюдающихся в Млечном Пути, содержится богатый ассортимент сложных органических молекул, в том числе метанола и этанола.

Для Большого Магелланова облака характерно низкое содержание элементов, более тяжелых, чем водород и гелий. Исследователи предполагают, что это различие и повлияло на процессы образования молекул в окрестности новорожденной звезды ST11. Оно может объяснять и наблюдаемые различия в химическом составе горячих ядер.

Пока неясно, существуют ли большие сложные молекулы, обнаруживаемые в Млечном Пути, в горячих молекулярных ядрах в других галактиках. Такие молекулы представляют особый интерес, так как некоторые из них связаны с формирующимся в космическом пространстве пребиотическими молекулами, предшествующими зарождению жизни. Новооткрытый объект в одном из ближайших соседей нашей Галактики оказался прекрасной мишенью для исследования этого вопроса.

Результаты исследования опубликовал Astrophysical Journal.

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