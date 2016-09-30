Россия уступила Сьерра-Леоне в мировом рейтинге дорог

В рамках Всемирного экономического форума представлен рейтинг качества дорожной инфраструктуры, в котором Российская Федерация заняла 123-е место из 138.

Строкой выше располагается Сьерра-Леоне, а 124-ое место досталось Ливану.

Возглавляют рейтинг Объединенные Арабские Эмираты.

В 2013 году в рейтинге качества дорог Россия занимала 136-е место из 144.

Ранее, на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2025 году, чтобы 85% дорог в крупных агломерациях с наибольшим количеством населения соответствовали современным нормативам, подчеркнув, что это достижимые цели.