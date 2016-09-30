30 сентября 2016, 19:02
Россия уступила Сьерра-Леоне в мировом рейтинге дорог
В рамках Всемирного экономического форума представлен рейтинг качества дорожной инфраструктуры, в котором Российская Федерация заняла 123-е место из 138.
Строкой выше располагается Сьерра-Леоне, а 124-ое место досталось Ливану.
Возглавляют рейтинг Объединенные Арабские Эмираты.
В 2013 году в рейтинге качества дорог Россия занимала 136-е место из 144.
Ранее, на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2025 году, чтобы 85% дорог в крупных агломерациях с наибольшим количеством населения соответствовали современным нормативам, подчеркнув, что это достижимые цели.
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