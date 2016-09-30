Зонд «Розетта» прекратил свое существование

Европейское космическое агентство сообщило, что зонд «Розетта» столкнулся с кометой Чулюмова-Герасименко. Трансляция ее перемещений велась на сайте организации.

Зонд работал 12 лет и за это время прошел с кометой 6 млрд километров, став первым аппаратом, вышедшим на ее орбиту. Полученные им данные ученым предстоит обрабатывать в течение нескольких лет.