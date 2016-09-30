30 сентября 2016, 14:55
Зонд «Розетта» прекратил свое существование
Европейское космическое агентство сообщило, что зонд «Розетта» столкнулся с кометой Чулюмова-Герасименко. Трансляция ее перемещений велась на сайте организации.
Зонд работал 12 лет и за это время прошел с кометой 6 млрд километров, став первым аппаратом, вышедшим на ее орбиту. Полученные им данные ученым предстоит обрабатывать в течение нескольких лет.
Deep Space Network signal from Rosetta has disappeared...#CometLanding v2.0#Rosetta pic.twitter.com/DQwELk2jEE— Joel Parker (@joelwmparker) 30 сентября 2016 г.
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