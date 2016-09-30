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30 сентября 2016, 08:34
армия Минобороны отставки-назначения

СМИ узнали о назначении Сердюкова командующим Воздушно-десантными войсками

Шаманов Владимир. Командующий ВДВ.
Шаманов Владимир. Командующий ВДВ.
yotube.com

Вместо избранного депутатом Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова командующим Воздушно-десантными войсками может быть назначен первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой источник в военном ведомстве.

«Кандидатура нового командующего ВДВ определена, им должен стать начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ЮВО генерал-полковник Андрей Сердюков. Ожидается, что официально он будет назначен в октябре», — рассказал собеседник агентства.

После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Сердюков с должности командира взвода дослужился до командира воздушно-десантной дивизии. Окончив военную академию имени Фрунзе и академию Генерального штаба, Сердюков принял командование общевойсковой армией в Восточном военном округе. В 2013 году был переведен в ЮВО и назначен на должность первого заместителя командующего войсками.

В марте СМИ сообщили, что источники в штабе Воздушно-десантных войск опровергли увольнение генерал-полковника Владимира Шаманова для участия в выборах в Госдуму.

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