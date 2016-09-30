С октября россияне смогут не менять СНИЛС при смене пола

В октябре этого года в России начнут выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) без строки о необходимости его обмена в случае смены пола, передает РИА Новости со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антона Дроздова.

До сих пор на оборотной стороне СНИЛС сообщается, что свидетельство подлежит замене «при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения или пола застрахованного лица».

Еще в конце мая в ПФР сообщили о планах убрать с карточек СНИСЛ предложение о необходимости их замены в случае смены пола застрахованного лица. В тексте правил пообещали оставить лишь общее указание на необходимость обмена карты после изменения персональных данных клиента.

Ранее стало известно, что с 1 октября россияне смогут получить СНИЛС сразу после заполнения анкеты. При обращении граждане моментально будут получать незаламинированный документ с печатью ПФР или МФЦ и с номером СНИЛС. В случае, если человек захочет получить страховое свидетельство на зеленом бланке с ламинацией, то ему придется подождать. В настоящее время на получение СНИЛС у россиян уходит от пяти дней до трех недель.