В Сочи стартовал Международный инвестиционный форум

Юбилейный XV Международный инвестиционный форум открылся 30 сентября 2016 года в медиацентре Олимпийского парка в Сочи. Об этом сообщает телеканал 1tv.

В форуме «Сочи-2016» примут участие более 700 российских и иностранных руководителей из 24 стран мира.

Участники мероприятия обсудят проекты для роста экономики России, развитие бизнес в условиях жестких санкций, потенциалы регионов страны, проблемы взаимодействия государства и предпринимательства. Эксперты также рассмотрят перспективы развития туризма, IT-отрасли и ряд других вопросов.

В рамках форума состоится вручение премий по итогам первого Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах РФ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Также будет вручена премия имени Починка за проекты в решении социальных проблем с использованием государственно-частного партнерства.

Эксперты отмечают, что мероприятие служит удобной площадкой для представления инвестиционных проектов и быстрого поиска инвесторов. В целом каждый участник сможет выбрать для себя наиболее привлекательные регионы для капиталовложений.

Организаторы также продумали культурную и спортивную часть, помимо основной программы.

«Без занятий спортом невозможно эффективно работать. Поэтому надо заниматься спортом, тогда и настроение улучшается, и дело спорится», — говорит председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.

На втором дне форума ожидается выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.