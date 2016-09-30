ЦИК сформировал Госдуму седьмого созыва

Центральная избирательная комиссия РФ завершила формирование состава Госдумы по итогам выборов, прошедших 18 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ЦИК зарегистрировал 31 депутата, которым перешли мандаты тех, кто после избрания отказались от мест в Госдуме. Депутатам также вручили удостоверения, подтверждающие избрание.

«Зарегистрировать депутатов Государственной думы седьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 31 человека»,— приводит выдержки из постановления комиссии «Коммерсантъ».

На данный момент в состав Госдумы входят 449 депутатов. При этом, одно место останется свободным до сентября 2017 года (до итогов повторных выборов в одномандатном округе в Ленинградской области), ввиду того, что после избрания Сергея Нарышкина он был назначен главой Службы внешней разведки.

Ранее сообщалось, что по итогам голосования «Единая Россия» получила конституционное большинство — 343 мандата, КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39 мандатов, «Справедливая Россия» — 23 мандата, «Родина» — 1, «Гражданская платформа» — 1, еще один мандат достался самовыдвиженцу.