В Москве прооперировали ослепших пациентов

В НИИ глазных болезней имени Гельмгольца прооперированы все пациенты, потерявшие зрение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

Ранее сообщалось, что СКР и Минздрав РФ начали проверку по информации о том, что несколько пациентов офтальмологической клиник потеряли зрение после неких процедур.

Выяснилось, что проблемы у людей начались после инъекций препарата «Авастин». Он применяется в случае сильнейшего макулярного отека, который ничем больше снять нельзя, пояснили агентству в пресс-службе.

«Прооперированы все, уже бегают по коридору, там уже хорошая динамика, все уже возвращаются на свои места», — заявила РИА Новости представительница пресс-службы института.

По ее словам, врачи не уходят с работы, выхаживая пострадавших и наблюдая за их состоянием.