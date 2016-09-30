Дорогомиловский суд арестовал главу подмосковного Ространснадзора

Руководитель Центрального управления государственного автодорожного надзора Московской области Игорь Суржик решением Дорогомиловского суда Москвы арестован до 21 ноября, передает «Интерфакс». Чиновника обвиняют во взяточничестве, он был задержан накануне днем.

Напомним, ранее тот же суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для инспектора столичного территориального подразделения того же ведомства Артема Высоцкого.

Два дня назад, 28 сентября, в помещениях Ространснадзора проводились обыски. Следствие полагает, что работники ведомства брали взятки за покровительство коммерческим организациям, которые занимаются перевозками на территории столицы и различных субъектов федерации. В частности, речь идет о взятке в размере 1,2 млн рублей. В тот же день СКР подтвердил задержание 20 чиновников ведомства.