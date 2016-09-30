СМИ оценили затраты России на операцию в Сирии в 58 млрд рублей

Расходы России на военную операцию в Сирии с сентября 2015 года составили не менее 58 млрд рублей, сообщает РБК.

Проанализировав открытые данные, издание пришло к выводу, что основная часть расходов пришлась на вылеты авиации. Всего за год российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов. Средняя продолжительность полета составляла от 1 до 1,5 часа. По расчетам РБК, на вылеты было затрачено не менее 50 млрд рублей.

Кроме того, в течение года по меньшей мере 56 раз были совершены пуски крылатых ракет «Калибр». Стоимость этих ракет является государственной тайной, однако РБК сослался на данные экспортной их цены, исключив расходы на транспортировку и обслуживание. В итоге, 56 пусков «Калибров» обошлись бюджету не менее чем в 2,8 млрд рублей.

Общее количество российских военнослужащих в Сирии также является тайной. Однако ранее в Центризбиркоме РФ назвали количество проголосовавших в Сирии на выборах Госдумы россиян. Всего в этой стране в сентябре 2016 года в голосовании приняли участие 4,5 тысяч российских избирателей и РБК, что в четыре меньше, чем на выборах президента в 2012 году и на выборах Госдумы в 2011 году. Из этого издание сделало вывод, что большинство из проголосовавших военные, а их общее число может составлять 3000 человек.

Так как денежное довольствие военнослужащих РФ в среднем составляет 1200 рублей на человека в день, еще от 600 до 800 рублей тратится на питание, то в общей сложности на личный состав было потрачено 2,1 млрд рублей.

Еще 60 млн рублей были выплачены семьям 20 погибших в Сирии военнослужащих. Кроме того, стоимость сбитого турецкими ВВС на сирийско-турецкой границе российского бомбардировщика Су-24, а также трех потерянных в Сирии вертолетов в сумме составляет 3,3 млрд рублей. РБК отмечает, что не представляется возможным оценить стоимость оснащения базы Хмеймим средствами ПВО и РЭБ, а также вылетов стратегической авиации с аэродромов на юге России.

В конце октября минувшего года РБК подсчитало, что каждый день операции в Сирии обходился РФ примерно в 156,3 млн рублей, то есть около 2,5 млн долларов по курсу на т время. При расчетах, которые производило издание, учитывались затраты на боевые вылеты, зарплаты и суточное содержание военных, доставку грузов, а также расходы на транспорт.

Ранее стало известно, что военные расходы России в 2015 году составили 2,9 трлн рублей. Эта цифра указана в отчете, предоставленном Управлению ООН по вопросам разоружения (UNODA). Это почти на триллион (48%) больше, чем в 2014 году.