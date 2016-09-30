Хакеры подделали сообщение об обнародовании Украиной переговоров с экипажем MH17

Сайт mediarnbo.org, анонсировавший обнародование Украиной записей переговоров с экипажем малайзийского самолета MH17, оказался взломанным хакерами, сообщает RT.

«Предупреждаем, что эта информация не отвечает действительности», — заявил модератора сайта Андрей Киселев. В настоящее время по адресу сайта mediarnbo.org размещено предупреждение о том, что ресурс подвергся хакерской атаке и не доступен.

Ранее этот портал сообщил, что в ходе брифинга представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко обнародует записи переговоров с экипажем малайзийского самолета MH17, разбившегося в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В Минобороны также должны были обнародовать переговоры диспетчеров с экипажем MH17 и предоставить данные о расположении украинских зенитно-ракетных комплексов «Бук» в момент катастрофы.