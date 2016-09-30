У берегов Японии тонет танкер с 400 тоннами едкой щелочью

Во Внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути терпит бедствие танкер c 400 тоннами гидроксида натрия, сообщает ТАСС со ссылкой на данные береговой охраны Японии.

Инцидент произошел в порту Токуямакудамацу в префектуре Ямагути. По неустановленной пока причине судно «Ёвамару» длиной 50 метров накренилось и частично ушло под воду. Все четыре члена экипажа судна были эвакуированы.

Пока не известно, произошла ли утечка едкой щелочи в море.