Силуанов исключил серьезное повышение налогов в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об отсутствии у правительства планов повышения налогов, передает «Интерфакс».

«Через повышение администрирования мы будем работать по повышению доходов. Каких-то других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий не планируется», — цитирует агентство слова главы ведомства.

Антон Силуанов отметил, что перед правительством в настоящее время стоит другая задача — повысить собираемость уже существующих налогов. По его словам, Минфин «уже принял целый ряд мер» в этом плане. В частности, собираемость алкогольных акцизов в этому году выросла на 30 процентов. Глава Минфина также отметил, что задачей на следующий год является улучшение администрирование страховых и таможенных сборов.