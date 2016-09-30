В СКР заявили о задержании третьего фигуранта дела о коррупции в Ространснадзоре

Старший помощник руководителя ГУ СУСК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали третьего подозреваемого в получении взяток в Ространснадзоре. Об этом пишут РИА Новости.

«Следователи установили причастность к совершению указанного преступления заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна. Подозреваемый задержан», — цитирует агентство Иванову.

По делу о коррупции задержаны глава управления автодорожного надзора по Московской области Игорь Суржик и начальник южного управления Игорь Высоцкий, о чем сообщалось ранее. Также ведется проверка причастности еще 20 сотрудников Ространснадзора к получению взяток.

В здании центрального управления государственного автодорожного надзора было проведено около 30 обысков, связанных с делом о получении взяток на общую сумму в 1,15 миллиона рублей.