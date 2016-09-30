Правозащитники заявили о девяти тысячах жертв ударов ВКС в Сирии

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights заявила, что за последний год в результате авиаударов российской авиации в Сирии погибли 9364 человек. Об этом сообщает Associated Press.

По информации правозащитников, в это число входят как мирные жители, так и повстанцы, и террористы из запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

30 сентября президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель «решительно осудили варварские авиаудары российского и сирийского режимов по восточному Алеппо, в районе, заполненном сотнями тысяч мирных жителей, половина из которых дети».