Правительство решило не индексировать материнский капитал в 2017 году

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в 2017 года материнский капитал индексироваться не будет и это решение окончательное, передает агентство «Прайм».

30 сентября глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, что решение об индексации маткапитала будет принято в октябре. В свою очередь, вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщала, что этот вопрос является единственным, по которому в правительстве существуют разногласия. Она утверждала, что программы поддержки молодых семей с детьми следует развивать.

Максим Топилин осенью 2015 года предлагал дополнительно поощрять женщин до 30 лет, которые родили двоих детей. Однако в 2016 году материнский капитал не индексировался и в настоящее время он составляет около 453 тысяч рублей.

23 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий сумму разрешенной единовременной выплаты из средств материнского капитала до 25 тысяч рублей.