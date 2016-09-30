Турпоток россиян в Турцию упал почти на 40%

Эксперты Financial Times проанализировали данные об иностранных туристах, которые посетили Турцию в августе 2016 года. Согласно этим данным, их численность в 2016 году упала на 38%.

Издание связывает снижение турпотока с неудачной попыткой государственного переворота, которая была совершена в Турции. Отмечается, что президент Реджеп Эрдоган смог преодолеть попытку переворота, однако последовавшие за этим меры в отношении участников антиправительственных действий отрицательно подействовали на туристическую индустрию, на которой ранее сказались последствия террористических атак в стране.

Financial Times уточняет, что август — ключевой месяц для туристического бизнеса, поскольку для европейских отдыхающих это время приходится на школьные каникулы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.