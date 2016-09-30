Турция снова стала самым популярным направлением у российских туристов

Представители туристического рынка рассказали о большом потоке туристов из России на турецкие курорты. Благодаря возобновлению чартерных рейсов между странами Турция в короткие сроки снова вышла в лидеры самых популярных направлений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В сентябре спрос на туры в Турцию вырос в 10 раз по сравнению с августом 2016 года. В настоящее время 40% проданных турагентствами путевок приходится именно на турецкие курорты бархатного сезона.

В тройку лидеров входят также Тунис и Греция.

«Продажи туров в Турцию сейчас в два раза выше уровня прошлого года: сказался отложенный спрос и отсутствие предложений в Египет», — цитирует «Коммерсантъ» представителя Tez Tour Ларису Аханову.

Ожидается, что за сентябрь и октябрь 2016 года Турцию посетит около 150 тысяч россиян.

Напомним, что Россия ограничила отношения с Турцией после инцидента с российским военным самолетом в Сирии, который сбили турецкие ВВС. После официальных извинений президента Реджепа Эрдогана российская сторона сняла ограничения, однако чартерные рейсы снова были закрыты из-за попытки военного переворота в Турции.

С 28 августа Россия сняла ограничения на чартеры в Турцию, благодаря чему стоимость туров снизилась на 20-30%.