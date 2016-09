Итальянская полиция нашла похищенные картины Ван Гога у мафии

Музей Ван Гога в Амстердаме заявил, что итальянская полиция обнаружила две украденные в 2002 году картины знаменитого художника. Об этом сообщает ВВС.

Работы были обнаружены в сейфе в доме в Кастелламаре-ди-Стабия при обыске у одного из боссов мафии.

Обе картины оцениваются в 100 млн долларов. Они были украдены в ночь на 6 декабря 2002 года из музея Ван Гога из главного выставочного зала. Двое голландцев были арестованы и заключены в тюрьму по обвинению в причастности к похищению. Они всегда настаивали на своей невиновности.

Музей сообщает, что пока не ясно, когда картины вернутся домой. Однако известно, что обе работы оказались в «относительно хорошем состоянии».

Italian police recover two famous Van Gogh paintings stolen from Amsterdam museum in 2002, officials say https://t.co/umVlXXfAHD