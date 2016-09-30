Мемория. Александр Василевский

30 сентября 1895 года родился маршал Александр Василевский

Личное дело

Александр Михайлович Василевский (1895–1977) родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (ныне в составе города Вичуга Ивановской области) в семье старообрядцев. Отец, Михаил Александрович был церковным регентом и псаломщиком Никольского единоверческого храма. Мать — Надежда Ивановна, вела хозяйство, воспитывала восьмерых детей. Александр был четвертым по старшинству. «Детство мое прошло в постоянной нужде, в труде ради куска хлеба насущного», - вспоминал впоследствии Василевский. Все члены семьи от мала до велика трудились в огороде и в поле.

В 1897 году семья переехала в село Новопокровское, где отец стал служить священником в только что построенном Вознесенском единоверческом храме. Александр учился в церковно-приходской школе при этом храме. В 1909 году окончил духовное училище в Кинешме и поступил в Костромскую духовную семинарию. В том же году принял участие во всероссийской стачке семинаристов, протестовавших против запрета выпускникам семинарий поступать в университеты и институты, после чего был выдворен из Костромы. Вернулся в семинарию лишь через несколько месяцев, когда власти частично удовлетворили требования протестующих.

После начала Первой мировой войны Василевский сдал экстерном экзамены за последний класс семинарии и в феврале 1915 года поступил в Алексеевское военное училище. В мае окончил ускоренный четырехмесячный курс обучения и в чине прапорщика был направлен на фронт.

Сначала находился в запасных частях, но к сентябрю оказался на Юго-Западном фронте, где получил должность полуротного командира роты 409-го Новохопёрского полка 103-й пехотной дивизии 9-й армии. Весной 1916 года был назначен командиром роты, скоро признанной одной из лучших в полку. Со своей ротой участвовал в мае 1916 года в знаменитом Брусиловском прорыве. В этой операции полк понес большие потери офицерского состава, в результате Василевский занял должность командира батальона того же 409-го полка и получил звание штабс-капитана.

Известие об Октябрьской революции застало Василевского в Румынии. Он решил оставить военную службу. В ноябре 1917 года уволился в отпуск и уехал на родину, где «пробыл на иждивении родителей до июня 1918 года, занимаясь сельским хозяйством».

С июня по август 1918 года работал сотенным инструктором всевобуча при Углецкой волости Костромской губернии, с сентября 1918 года - учителем в начальных школах сёл Верховье и Подъяковлево Тульской губернии.

В апреле 1919 года Василевский был призван в Красную Армию. Служил в 4-м запасном батальоне взводным инструктором (помощником командира взвода). Через месяц в качестве командира отряда из 100 человек был направлен в Ступинскую волость Ефремовского уезда Тульской губернии для оказания помощи в осуществлении продразвёрстки и борьбы с бандами.

Летом 1919 года в преддверии приближения войск генерала Деникина батальон был переведен в Тулу для формирования 1-й Тульской стрелковой дивизии. Василевский назначается сначала командиром роты, затем командиром батальона, а с октября - командиром 5-го стрелкового полка Тульской стрелковой дивизии.

Участвовать в боевых действиях против деникинцев полку не довелось, так как Южный фронт в конце октября остановился под Орлом и Кромами. В декабре 1919 года Тульская дивизия была отправлена на Западный фронт для борьбы с интервентами. Василевский по его собственной просьбе был переведён на должность помощника командира полка. Позже в результате реорганизации стал помощником командира 96-го полка 32-й бригады 11-й дивизии. В этом качестве в составе 15-й армии участвовал в войне с Польшей.

После войны Василевский принимал участие в борьбе с отрядом Булак-Балаховича на территории Белоруссии, до августа 1921 года боролся с бандами в Смоленской губернии. В последующие 10 лет командовал всеми тремя полками 48-й Тверской стрелковой дивизии, возглавлял дивизионную школу младших командиров.

В 1927 году Василевский окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА им. III Коминтерна «Выстрел». В декабре 1928 принял командование 144-м стрелковым полком 48-й Тверской стрелковой дивизии. считавшимся наиболее слабо подготовленным из дивизионных полков. Уже осенью 1930 года 144-й полк занял первое место и получил отличную оценку на окружных манёврах.

Успешного руководителя заметили. На перспективного командира полка обратил внимание В.К. Триандафиллов - начальник оперативного управления и замначальника штаба РККА, один из крупнейших советских военных теоретиков того времени, с чьим именем связывается разработка теории глубокой операции, наметившей способы наступательных действий оснащенных современной военной техникой (танками и авиации) войск. Триандафиллов в то время стажировался в должности командира корпуса, где служил Василевский. «Как командир 144-го полка я в течение двух лет фактически едва ли не постоянно учился и работал под его руководством», - вспоминал Александр Михайлович. По инициативе Триандафиллова в 1931 году Василевский был приказом наркома обороны переведен в Москву, в центральный аппарат, и назначен в Управление боевой подготовки РККА. Он редактирует выпускавшийся управлением «Бюллетень боевой подготовки» , участвует в создании «Инструкции по ведению глубокого общевойскового боя», «Инструкции по взаимодействию пехоты, артиллерии, танков и авиации в современном общевойсковом бою», а также «Наставлении по службе войсковых штабов».

В 1934 году назначается начальником отдела боевой подготовки Приволжского военного округа. В 1936 году, после введения в РККА персональных воинских званий, ему присваивается звание полковника.

11 ноября 1936 года Василевский был зачислен первым набором (137 человек) в только что созданную Военную академию Генерального штаба и в 1937 году окончил ее с отличием.

В 1937 году в результате «чистки» в Красной армии образовалось много вакансий, на замещение которых и направлялись слушатели Академии. В августе Василевский был неожиданно назначен начальником кафедры тыла Академии, а всего месяц спустя - начальником отделения оперативной подготовки высшего комсостава Генерального штаба РККА. В следующем году ему присваивается очередное воинское звание комбриг, он привлекается к работе по анализу действий РККА в ходе боевых действий у озера Хасан.

В 1939 году Василевский назначается заместителем начальника Оперативного управления Генштаба. Участвует в разработке первоначального варианта плана войны с Финляндией, позже отвергнутого Сталиным. С началом советско-финской войны исполняет обязанности командированного на фронт первого заместителя начальника Генштаба.

Весной 1940 года возглавляет правительственную комиссию по демаркации новой советско-финской границы, участвует в переговорах и подписании мирного договора с Финляндией.

В мае 1940 года, в результате кадровых перестановок по итогам войны получает должность первого заместителя начальника Оперативного управления с присвоением воинского звания комдив. Участвует в разработке оперативных планов стратегического развёртывания РККА на северном, северо-западном и западном направлениях в случае начала боевых действий с Германией.

С первых дней войны генерал-майор Василевский как замначальника оперативного управления готовил для Государственного Комитета Обороны (ГКО) сводки военных действий. 1 августа он назначается заместителем начальника Генштаба — начальником Оперативного управления.

В октябре 1941 года в Москве было объявлено осадное положение, началась эвакуация правительственных учреждений. Эвакуировался и Генеральный штаб. При Ставке была оставлена оперативная группа из десяти человек, возглавить которую было поручено Василевскому. В самые тяжелые дни битвы за Москву он, по сути, не отходил от Сталина, выполняя огромный объем работы по анализу изменений на фронте и выработке оперативно-стратегических предложений, на основе которых принимались решения. «Сталин сам установил для меня отдых от 4 до 10 часов утра и проверял, выполняется ли это его требование. Случаи нарушения вызывали крайне серьезные и в высшей степени неприятные для меня разговоры», - вспоминал Василевский. Деятельность опергруппы была высоко оценена Сталиным — 28 октября Василевскому было присвоено звание генерал-лейтенанта.

С 29 ноября до 10-х чисел декабря 1941 года, в связи с болезнью Бориса Шапошникова, Василевский исполнял обязанности начальника Генштаба. Таким образом основная тяжесть подготовки контрнаступления под Москвой легла на его плечи.

С середины апреля по 8 мая 1942 года в качестве представителя Ставки находился на Северо-Западном фронте, где предпринималась попытка ликвидации демянского плацдарма.

С 24 апреля в связи с болезнью Шапошникова Василевский вновь исполнял обязанности начальника Генштаба, а 26 апреля ему было присвоено звание генерал-полковника.

После поражения советских войск под Керчью в мае 1942 года Шапошников был снят с руководства Генштабом. 26 июня 1942 года начальником Генштаба стал Александр Василевский, а с 14 октября он был одновременно назначен заместителем наркома обороны СССР.

С 23 июля по 26 августа был представителем Ставки на Сталинградском фронте, направлял совместные действия фронтов в ходе оборонительного периода Сталинградской битвы. Ему также была поручена координация контрнаступления, после успеха которого Василевский до середины декабря проводил ликвидацию группировки противника в Сталинградском котле. Однако еще до завершения этой операции он был переброшен на юго-запад для содействия в отражении деблокирующей группы Манштейна, действовавшей на котельниковском направлении. С начала января 1943 года на Воронежском и затем на Брянском фронте координировал наступление советских войск на Верхнем Дону.

16 февраля 1943 года Василевскому было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза - всего через 29 дней после того, как ему присвоили звание генерала армии.

По поручению Ставки Василевский координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. Руководил планированием и проведением операций по освобождению Донбасса, операции по освобождению правобережной Украины и Крыма.

10 апреля 1944 года, в день освобождения Одессы, Василевский был награждён орденом «Победа».

Во время Белорусской операции координировал действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Также координировал действия фронтов при освобождении Прибалтики,а с 29 июля осуществлял и непосредственное руководство наступлением в Прибалтике.

В ночь на 18 февраля 1945 года во время беседы со Сталиным Василевский попросил освободить его от должности начальника Генштаба в связи с тем, что он большую часть времени проводит на фронте. А днём 18 февраля пришло известие о гибели командующего 3-м Белорусского фронта Ивана Черняховского. В связи с этим Сталин принял решение назначить Василевского командующим 3-м Белорусским фронтом, а также ввести его в состав Ставки Верховного Главнокомандования.

В должности командующего фронтом Василевский руководил штурмом Кенигсберга — операцией, ставшей хрестоматийной. Присущее маршалу мастерство стратега и полководца проявились тут в полной мере. Артиллерия и авиация непрерывными ударами в течение нескольких дней разнесли основные укрепления города и только после этого 8 апреля начался штурм такой силы, что уже вечером 9 апреля остатки гарнизона сложили оружие. Блестящая операция удостоилась салюта в Москве из 324 орудий. 19 апреля маршал был награждён вторым орденом «Победа».

Затем Василевский успешно провёл Земландскую операцию, в ходе которой была разгромлена группировка немецких войск в Восточной Пруссии.

Сразу после этого Василевский был отозван в Москву готовить разгром японской армии.

Ещё летом 1944 года, по окончании Белорусской операции, Сталин сообщил Василевскому о планах назначить его главнокомандующим советских войск на Дальнем Востоке после окончания войны с Германией, поэтому черновые наброски плана войны с Японией были им сделаны ещё осенью 1944 года. К 27 июня был подготовлен окончательный план Маньчжурской стратегической наступательной операции.

5 июля 1945 года с документами на имя генерал-полковника Васильева и переодетый в соответствующую форму маршал Василевский прибыл в Читу для проведения рекогносцировки. 30 июля директивой ГКО он был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке.

На рассвете 9 августа 1945 года советские войска под его руководством перешли в наступление, и всего через 24 дня миллионная Квантунская армия Японии в Манчжурии была разгромлена.

В марте 1946 года Василевский снова был назначен начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны. В 1949 году стал министром Вооруженных Сил, а с 1950 по 1953 год — военным министром СССР.

После смерти Сталина положение Василевского резко изменилось. Сталин умер 5 марта 1953 года, а уже 16 марта Василевский был переведен на должность первого заместителя министра обороны СССР. Пробыв на этом посту ровно три года, 15 марта 1956 года он был освобожден от нее по личной просьбе и с августа того же года стал заместителем министра обороны СССР по вопросам военной науки. В декабре 1957 года был уволен в отставку по болезни с правом ношения военной формы.

В январе 1959 года назначен генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов МО СССР и занимал эту должность до самой смерти.

Избирался членом ЦК КПСС на XIX и XX съездах (1952—1961), а также депутатом Верховного Совета СССР 2—4 созывов (1946—1958).

В 1956—1958 годы являлся первым председателем Советского комитета ветеранов войны, в дальнейшем принимал активное участие в деятельности организаций ветеранов Великой Отечественной войны.

Умер Александр Василевский 5 декабря 1977 года. Урна с его прахом замурована в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Чем знаменит

Александр Василевский в Порт-Артуре, 1945. Фото: babs71.livejournal.com

Один из наиболее выдающихся полководцев Второй мировой войны, Василевский фактически был третьей, после Сталина и Жукова, фигурой в советском военном руководстве в ходе Великой Отечественной войны. Он принимал участие в разработке и реализации крупнейших стратегических операций, внёс большой вклад в развитие советского военного искусства.

Во время войны, исполняя обязанности начальника Генерального штаба, большую часть времени Александр Михайлович проводил в войсках: из 34 месяцев войны на этом посту он 22 месяца находился на фронтах, не переставая одновременно направлять работу Генштаба.

Василевский сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последующего контрнаступления, спланировал и подготовил контрнаступление под Сталинградом. Однако вершиной его полководческого искусства считается беспрецедентная Маньчжурская операция, которая была проведена на фронте шириной в 2700 км (активный участок) и на глубину 200—800 км.

Принимавший участие в работе Ялтинской конференции бывший государственный секретарь США Э. Стеттиниус писал: «Накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 году или позже, а разгром ее может стоить Америке миллион солдат». Советские войска, которыми командовал Василевский, разгромили Квантунскую армию за 24 дня. Менее чем за месяц основные силы японцев были рассечены, окружены и либо уничтожены, либо взяты в плен. Из-под их оккупации были освобождены Манчжурия, Северо-Восточный Китай, северная часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. По замыслу, размаху и стремительности Манчжурская операция Василевского вошла в ряд самых выдающихся операций Второй мировой войны.

О чем надо знать

Дважды орденом «Победа» были награждены всего три человека - Георгий Жуков, Александр Василевский и Иосиф Сталин, причем именно в таком порядке. В таком же порядке им были присвоены маршальские звания.

Помимо ордена «Победа» Василевский был награжден 8-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 30-ю иностранными государственными наградами.

Также маршал был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

Прямая речь

О службе в армии: «Став красным командиром… я понял, что военная служба - мое единственное призвание… Советской Родине нужны своя армия, свои командные кадры, в том числе военные специалисты. И я поклялся верой и правдой служить народной власти. «Советская Россия или смерть!» - вот слова, ставшие тогда девизом миллионов людей, в том числе и моим девизом».

О сталинских репрессиях: «Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошёл».

О Сталинградском котле: «Сталинград вселил в сердца порабощенных народов надежду на освобождение от тяжелых пут фашистских извергов. Но с его именем связано еще и другое — торжество советского военного искусства. Известно, что нацистские генералы прямо-таки бредили идеей «Канн», полагая, что только им подвластно ведение операций на окружение. О советских военачальниках они с пренебрежением писали как о неспособных постичь мастерство вождения войск на полях современной войны. Однако именно советские полководцы устроили противнику под Сталинградом грандиозные «Канны» XX века. Более того, такая сложнейшая форма оперативного маневра, как наступление по сходящимся направлениям с целью окружения вражеских войсковых группировок, оставалась типичной для боевой деятельности Красной Армии до конца войны».

О своем пребывании в роли «генерал-полковника Васильева»: «Должен отметить, что мое временное воинское звание не раз ставило в затруднительное положение офицеров, ранее знавших меня на фронтах в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, к примеру в 39-й армии, 6-й танковой армии и других. Когда я прибывал в часть или соединение, дежурный подавал команду; подходит для доклада, как ему было сообщено, генерал-полковнику Васильеву, а видит маршала Василевского в форме генерал-полковника. Некоторые из них стояли какое-то время в недоумении с поднятой рукой у головного убора».

7 фактов об Александре Василевском

Согласно сохранившейся метрической книге, Александр Василевский родился 16 сентября 1895 года (по старому стилю), однако сам он считал, что родился 17 сентября, в один день со своей матерью в христианский праздник Веры, Надежды, Любви. Эта дата рождения «закреплена» в мемуарах А. М. Василевского «Дело всей жизни», а также в датах награждения юбилейными послевоенными наградами, приуроченных ко дню рождения.

В конце декабря 1917 года Василевский получил известие, что солдаты 409-го полка избрали его командиром в соответствии с действовавшим тогда принципом выборности командиров. Однако Кинешемский военный отдел порекомендовал ему не выезжать в полк, находившийся в составе Румынского фронта под командованием генерала Щербачёва, который являлся союзником Центральной Рады, провозгласившей независимость Украины от Советов.

Василевский вступил в коммунистическую партию только в 1938 году, уже во время службы в Генеральном штабе, несмотря на то, что подал завление о вступлении еще в 1931 году. Заявление было удовлетворено, и он был принят кандидатом в члены партии, но в связи с партийной чисткой, проходившей в 1933—1936 годах, пребывание в кандидатах сильно затянулось.

Василевский в автобиографии 1938 года утверждал, что его «связь с родителями личная и письменная утрачена с 1924 года». Отношения с семьей были восстановлены в 1940 году по предложению Сталина.

Василевский входил в состав советской делегации под руководством В. М. Молотова, в ноябре 1940 года отправившейся в Берлин для переговоров с Германией.

После взятия Севастополя Василевский хотел как можно скорее осмотреть освобождённый город. В результате его машина при переезде через немецкую траншею попала на мину. Шофёру взрывом повредило ногу, а Василевский отделался ушибом головы и иссечённым осколками ветрового стекла лицом.

Сын маршала Василевского Юрий был женат на дочери маршала Георгия Жукова Эре Георгиевне.

Материалы об Александре Василевском

Василевский А. М., «Дело всей жизни»

Александр Василевский на сайте «100 великих полководцев».

Александр Василевский на сайте «Герои Страны».

Статья об Александре Василевском в Википедии