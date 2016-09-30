Академия образования предложила дать школьникам Библию вместо «Войны и мира»

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая считает, что стоит исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир», заменив его изучением Библии. Об этом Вербицкая рассказала в интервью агентству городских новостей «Москва».

«Я считаю, что мы достаточно хорошо представляем себе, что должны читать дети. Хотя в этом вопросе нет единого мнения. Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы "Войну и мир" Толстого, а также некоторые романы Федора Достоевского нужно убрать. Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины», — цитирует агентство собеседника.

Вербицкая также сообщила об обсуждении введения курса «Православная культура». По ее словам есть ряд недостатков в его программе. «Я считаю, что в курс школьной программы должны входить произведения духовной литературы, но нужно решить, какие именно. Библию, думаю, каждый должен прочесть. Это и духовно-нравственное воспитание, моральные основы. А значит, такой курс необходим. Но, конечно, изучение его должно быть добровольным», — пояснила президент РАО.

В настоящее время родители учеников четвертых классов могут выбрать один из шести предметов в рамках школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). По данным Минобрнауки, большинство из них выбирают курс «Основы светской этики».