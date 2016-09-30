Экс-глава WADA раскритиковал МОК за нерешительность в отношении России

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд осудил Международный олимпийский комитет (МОК) за неготовность отстранить российскую сборную от выступления на Олимпиаде в Рио в полном составе, пишет Insidethegames.

Отдельно Паунд прокомментировал недопуск к участию в Играх Юлии Степановой, которая выступила информатором WADA при подготовке доклада о применении допинга в российском спорте. По его словам, подобные решения «лишают спортсменов мотивации» в их стремлении сообщать о допинговых нарушениях. «Уму непостижимо — ведь никакой этической проблемы не существовало», — возмутился экс-руководитель WADA.

По мнению Паунда, МОК должен был «отстранить Россию и предоставить право индивидуальным спортсменам выступить на Играх, если они смогли бы доказать, что чисты».

Кроме того, бывший глава агентства считает, что решение МОК перепроверять обвинения, содержащиеся в докладе WADA, с вовлечением России в этот процесс, — неверное. «Зачем заново изобретать колесо, да еще и привлекать к этому Россию?» — заявил Паунд.

По его словам, «когда роешь себе яму, нужно перестать копать, а МОК этого не сделал».