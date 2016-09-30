Мария Захарова назвала подарком боевикам отказ США от сотрудничества с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ США от сотрудничества с Россией в борьбе с террористами в Сирии лучшим подарком группировкам боевиков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Если раздающиеся из Вашингтона угрозы о прекращении взаимодействия превратятся в оформленные решения, то больше сомнений не будет — Белый дом взял боевиков под своё крыло, и на террористической улице большой праздник», — подчеркнула Захарова.

29 сентября постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала действия сил Сирии и России подарком для террористических группировок региона.

В тот же день СМИ узнали о намерении США объявить о прекращении дипломатического сотрудничества с Россией по Сирии.