СМИ рассказали об увольнении начальника МУРа Игоря Зиновьева

Начальник московского управления уголовного розыска ГУ МВД Игорь Зиновьев принял решение прекратить работу в органах внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

«Несколько дней назад он написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. И это точно не связано с отставкой начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина», — цитирует агентство слова источника.

При этом, с чем связано увольнение Зиновьева не уточняется. Ранее сообщалось, что он должен был возглавить УВД по Восточному административному округу Москвы.

Собеседник ТАСС также добавил, что вслед за Зиновьевым в отставку может уйти Михаил Гусаков, заместитель начальника МУРа.