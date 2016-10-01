США объяснили отсутствие ударов по «Джебхат ан-Нусре»

США в 2016 году ограничили удары по террористической группировке «Джебхат Фатх аш-Шам», более известной по названию «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), признал представитель Госдепартамента Марк Тонер, передает BBC News.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью BBC, что США никогда не наносили ударов по «Ан-Нусре» в Сирии, тем самым надеясь использовать группировку для «плана Б» в борьбе против режима президента Сирии Башара Асада.

По словам представителя Госдепа, удары не наносились, чтобы пощадить мирное население.

«Мы в самом начале наносили удары по "ан-Нусре", еще в 2014 и 2015 году. Но как только они стали проникать в гражданские районы, мы постарались ограничить возможные жертвы среди мирного населения, к которым могли привести авиаудары», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).