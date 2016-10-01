МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования гибели МН17

В понедельник, 3 октября, российское внешнеполитическое ведомство намерено вызвать посла Нидерландов в Москве «для дополнительного разъяснения причин неприятия в России методов работы ССГ» (совместной следственной группы, опубликовавшей доклад о расследовании крушения малайзийского «боинга» МН17). Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД России.

Его разместила официальный представитель министерства Мария Захарова, пояснив, что российская сторона считает методы работы ССГ «уводящими расследование в неверном направлении». Эта информация, по ее словам, будет донесена до посла Нидерландов.

Ранее МИД Нидерландов вызвал и отчитал российского посла в Амстердаме для разъяснений в связи с критической реакцией Москвы на обнародованные промежуточные итоги расследования крушения авиалайнера. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль оценил этот вызов позитивно.