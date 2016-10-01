01 октября 2016, 01:00
В России стартовал осенний призыв в армию
Сегодня, 1 октября, в России стартует осенняя призывная кампания, в рамках которой планируется призвать на срочную службу 152 тысячи человек из разных регионов страны, передает ТАСС.
Для сравнения: осенью минувшего года на службу были призваны свыше 147 тысяч человек, а весной нынешнего года — 155 тысяч человек.
Количество призывников для каждого призыва определяется специальным указом президента РФ Владимира Путина.
Накануне руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров заявил, что за последние полгода уклонистов от срочной службы в армии стало меньше на треть.
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