В России стартовал осенний призыв в армию

Сегодня, 1 октября, в России стартует осенняя призывная кампания, в рамках которой планируется призвать на срочную службу 152 тысячи человек из разных регионов страны, передает ТАСС.

Для сравнения: осенью минувшего года на службу были призваны свыше 147 тысяч человек, а весной нынешнего года — 155 тысяч человек.

Количество призывников для каждого призыва определяется специальным указом президента РФ Владимира Путина.

Накануне руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров заявил, что за последние полгода уклонистов от срочной службы в армии стало меньше на треть.