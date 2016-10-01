Суд арестовал бывшего опера по делу об организациии гей-эскорта с детьми

Пресненский районный суд Москвы взял под стражу бывшего оперуполномоченного уголовного розыска по району Перово Александра Рубанова. Он первый арестованный из восьми фигурантов дела о вымогательстве у посетителей столичных гей-притонов. Об этом сообщает «Интерфакс»

Рубанов арестован до 29 ноября. Ему инкриминируются организация занятия проституцией с участием несовершеннолетних, мошенничество, а также организация и участие в банде.

Рубанов, как считает следствие, создал банду, которая привлекала мальчиков и подростков к занятию проституцией. Некоторым детям из эскорта не было 14 лет.

30 сентября полиция задержала по делу восемь человек, в их числе четверо бывших сотрудников полиции.

По данным источника агентства, преступники организовали на востоке Москвы сеть гей-клубов, куда по объявлениям в интернете нанимали сотрудников, в том числе подростков.

Обеспеченных клиентов, которые спали с подростками, участники банды затем шантажировали.

«Вымогали у них крупные суммы денег под угрозой уголовного преследования и длительного тюремного заключения», — сообщал источник агентства.