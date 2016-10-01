Президент Киргизии вышел из больницы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выписался из больницы в Москве. Уже вечером он должен вернуться в Бишкек, сообщили «Интерфаксу» в посольстве республики в России.

Там добавили, что Атамбаев с 23 сентября проходил лечение в Центральной клинической больнице управделами президента России. Глава государства лечился «в связи с возникшими проблемами с сердцем». Какими — не уточняется.

Между тем на сайте киргизского президента в новостях за 1 октября от лица Атамбаева уже появились три поздравления (главам Китая и Кипра, а также согражданам — с Международным днем пожилых людей) и распоряжение о выплате киргизам, достигшим ста лет.

19 сентября Атамбаев почувствовал себя плохо во время полета из Бишкека в Стамбул, где должен был сделать пересадку до Нью-Йорка. В связи с проблемами с сердцем он не принял участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.