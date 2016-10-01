У олимпийских чемпионов Домрачевой и Бьорндалена родился ребенок

У биатлонистов Дарьи Домрачевой из Белоруссии и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена родилась дочь, сообщает белорусское издание «Комсомольской правды».

Ребенок и мама чувствуют себя хорошо.

Биатлонисты познакомились в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере. Долгое время онии не афишировали свои отношения. В апреле 2016 года 42-летний Бьорндален ообщил, что Домрачева ждет от него ребенка. В июле спортсмены поженились.

Домрачевой 30 лет. Она трехкратная олимпийская чемпионка. Бьорндален — восьмикратный победитель Олимпиад.