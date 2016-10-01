01 октября 2016, 14:55
У олимпийских чемпионов Домрачевой и Бьорндалена родился ребенок
У биатлонистов Дарьи Домрачевой из Белоруссии и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена родилась дочь, сообщает белорусское издание «Комсомольской правды».
Ребенок и мама чувствуют себя хорошо.
Биатлонисты познакомились в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере. Долгое время онии не афишировали свои отношения. В апреле 2016 года 42-летний Бьорндален ообщил, что Домрачева ждет от него ребенка. В июле спортсмены поженились.
Домрачевой 30 лет. Она трехкратная олимпийская чемпионка. Бьорндален — восьмикратный победитель Олимпиад.
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