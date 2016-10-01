Минобороны приняло на вооружение новую модификацию ЗРК «Бук»

Новая модификация зенитного ракетного комплекса «Бук» — «Бук-М3» — в этом году поступит на вооружение в одну из бригад Южного военного округа. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков, передает ТАСС.

По данным агентства, летом концерн «Алмаз-Антей» провел успешный пуск ракеты из «Бук-М3» на полигоне Капустин Яр. Таким образом ЗРК новой модификации не могли быть приняты раньше лета 2016 года.

Весной 2015 года источник в Минобороны сообщал, что российская армия может получить на вооружение новый зенитный ракетный комплекс уже осенью того же года.