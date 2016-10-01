Арестованы трое из восьми фигурантов дела о детском гей-эскорте в Москве

Суд в Москве арестовал троих из восьми фигурантов дела о создании гей-притонов с детьми на востоке столицы, сообщает «Интерфакс».

До 29 ноября заключены под стражу бывший оперуполномоченный угрозыска ОМВД по району Перово Александр Рубанов, которого следователи считают главарем банды.

Также арестованы бывший сотрудник угрозыска Игорь Фролов и начальник отдела угрозыска ОМВД по району Ивановское Андрей Ломакин.

Накануне они и еще пятеро подозреваемых были задержаны по подозрению в создании сети гей-притонов, куда набирали в том числе детей до 14 лет и подростков. Также их подозревают в вымогательстве у обеспеченных клиентов-педофилов денег.

«Полицейские (на момент задержания некоторые из фигурантов служили в полиции — ред.) задерживали клиентов, вступивших в половую связь с несовершеннолетними, и вымогали у них крупные суммы денег под угрозой уголовного преследования и длительного тюремного заключения», — сообщал источник агентства.