В Минобороны рассказали об изменениях правил призыва

Минобороны России скорректировало правила призыва на военную службу. Речь идет о порядке получения отсрочек и ужесточению требований к здоровью призывников, рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник направления призыва и подготовки к военной службе полковник Алексей Князев. На интервью обратил внимание РБК.

По словам представителя Минобороны, с 1 января 2017 года студенты техникумов и колледжей будут получать отсрочку от призыва на все время учебы. Сейчас они получают отсрочку до достижения 20-летнего возраста, если поступают в колледж после 9 класса. А если приходят в среднее специальное образовательное учреждение после 11 класса, то отсрочку в основном не получают.

Кроме того с 1 октября 2016 года ужесточаются требования к психическому здоровью призывников, сообщил Князев. Теперь врачи военкоматов будут оценивать склонность призывников к девиантному (антиобщественному) поведению.

Также врачи смогут натправить призывника на повторное освидетельствование. «Это нужно, чтобы исключить возможность попадания психически нездоровых юношей на военную службу», — сообщил офицер.

Во время осеннего призыва, который начался сегодня, планируется призвать на службу в 152 тысячи человек. Призванные весной 155 тысяч человек должны вернуться домой. 3,2 тысячи человек, по данным Генштаба, уклоняются от военной службы.