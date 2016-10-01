США утратили контроль над инфраструктурой интернета

1 октября закончился срок действия контракта, согласно которому американские власти контролировали часть Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Теперь контроль за инфраструктурой интернета находится в частных руках, говорится на сайте ICANN.

В течение 18 лет контроль над частью ICANN осуществляла национальная администрация телекоммуникаций и интернета, входящая в департамент торговли США.

«Модель управления, основанная на праве голоса для всех, включая бизнес, ученых, технических экспертов, гражданское общество, правительства и многих других, — это лучший способ гарантировать, что завтра интернет останется таким же свободным, открытым и доступным, как и сегодня», — говорится в заявлении предправления ICANN Стивена Крокера.