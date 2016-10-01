На Филиппинах объяснили слова своего президента о Гитлере

Президент Филиппин Родриго Дутерте не ассоциирует себя с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы президента, размещенном в Facebook.

30 сентября Дутерте выступая на тему борьбы с наркоторговцами, сравнил себя с Гитлером. Он провел параллели с убийством Гитлером трех миллионов евреев (на самом деле были убиты шесть миллионов человек) со своим собственным «желанием убить» три миллиона филиппинских наркодельцов.

«Если у Германии был Гитлер, то у Филиппин есть...» — указал он пальцем на себя.

В сегодняшнем заявлении пресс-службы говорится, что Филиппины не хотят «преуменьшать глубину трагедии, гибель 6 миллионов евреев во время холокоста».

Убийства Гитлера и «желание убить» три миллиона наркоторговцев — это разные вещи, подчеркивается в заявлении.

«Отсылка президента к убийствам была непрямым отражением того, как его изображают, — массовым убийцей, Гитлером — ярлык, который он отвергает. <...> Он просто коснулся негативного сравнения, которое люди делают между ним и Гитлером», — утверждает пресс-служба.

Между тем посла Филиппин уже вызвали в МИД Германии для объяснений, сообщает BBC News. В правительстве Германии слова президента сочли неприемлемыми.