Космический корабль «Федерация» обойдется России в 57,5 млрд рублей

Создание первого летного образца пилотируемого космического корабля «Федерация» обойдется бюджету в 57,56 млрд рублей, следует из документов, размещенных госкорпорацией «Роскосмос» на сайте госзакупок. На тендер обратил внимание «Интерфакс».

Серия космических кораблей «Федерация» должна прийти на смену пилотируемым кораблям «Союз» и грузовым кораблям «Прогресс».

Помимо вывода людей и грузов на околоземную орбиту «Федерация» сможет совершать полеты к Луне.

Корабль рассчитан на экипаж до четырех человек. В автономном полете корабль сможет находиться до 30 суток, в составе орбитальной станции — до года. Выводить на орбиту корабли «Федерация» планируется при помощи тяжелых ракет-носителей «Ангара».

В рамках контракта, размещенного на сайте госзакупок, планируется разработка и летные испытания первого корабля серии «Федерация». Беспилотный полет корабля на МКС должен состояться в 2021 году, пилотируемый — в 2023 году. Тогда же планируется создание элементов второго корабля серии. Всего госконтракт рассчитан до ноября 2025 года.