Samsung возобновил продажи флагманского Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung возобновила продажи смартфонов флагманской модели Galaxy Note 7. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на компанию.

1 октября было продано 16 тысяч устройств. Samsung ожидает, что в дальнейшем ежедневно будет продаваться по 20 тысяч устройств.

Изначально продажи Galaxy Note 7 стартовали в ряде стран 19 августа. Вскоре выяснилось, что телефоны представляют опасность из-за перегрева и возможного взрыва аккумуляторов. Samsung отозвал партию проданных телефонов, пообещав исправить аккумуляторные батареи в новых устройствах.