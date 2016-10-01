Главный раввин Москвы предупредил ЕС об опасности мигрантов

Главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт выступил в Европарламенте. В своей речи он заявил об опасности быть евреем в ЕС из-за радикального ислама, который несут приезжие, и роста ультраправых настроений, сообщает The Independent.

По словам раввина, евреи в Европе чувствуют себя, словно на рельсах, по которым с обеих сторон мчатся два поезда.

«Один поезд — это радикальный ислам и исламский терроризм. Другой поезд — это антисемитизм Старой Европы, крайне правые настроения. Обе эти угрозы ставят под сомнение существование евреев в Европе», — сообщил Гольдшмидт.

По его словам, на стабильность в Европе повлияли теракты в Париже и Брюсселе, а также выход Великобритании из ЕС.

«Если мы заглянем через 30 лет, то увидим разъединенную Европу, часть стран которой окажутся под властью "Братьев мусульман" [группировка запрещена в РФ], а часть — под влиянием ультраправых движений» — сообщил он.