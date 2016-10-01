Группа «Любэ» записала гимн сухопутных войск России

Группа «Любэ» записала гимн российских сухопутный войск. Песня «Вперед, пехота!» была представлена журналистам в День сухопутных войск, который отмечается 1 октября.

«Нам очень приятно, что теперь у нас появилась своя песня, которая олицетворяет все рода войск, которые у нас имеются», — сообщил помощник главкома сухопутных войск по работе с личным составом Игорь Сиваков (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

По словам продюсера «Любэ» Игоря Матвиенко, работу над гимном вели три автора в течение полугода.

Солист группы Николай Расторгуев в свою очередь сообщил, что над текстом работал и глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Идея создания песни принадлежит Алексею Дюмину, сейчас он губернатор Тульской области. Непосредственно министр обороны принимал участие в создании текста, свои пять копеек вставил», — сказал музыкант.